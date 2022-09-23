З російського полону повернулись захисники Азовсталі, серед них – командири (оновлено)
З російського полону повернулись захисники Азовсталі, серед них – командири (оновлено)
Захисниця Азовсталі Катерина “Пташка” Поліщук повернулась з російського полону
Захисниця Азовсталі Катерина “Пташка” Поліщук повернулась з російського полону
З російського полону повернувся співробітник СБУ з позивним "Бурий"
З російського полону повернувся співробітник СБУ з позивним "Бурий"
П’ять командирів полку “Азов” перебуватимуть у Туреччині до кінця війни
П’ять командирів полку “Азов” перебуватимуть у Туреччині до кінця війни
Ми обміняли 200 наших героїв на Медведчука, – Єрмак (список)
Ми обміняли 200 наших героїв на Медведчука, – Єрмак (список)
Міцніші за сталь. 188 захисників Азовсталі звільнено з полону, операція триває
Міцніші за сталь. 188 захисників Азовсталі звільнено з полону, операція триває
Росія завдала удару по вокзалу Харкова і знищила вагони з тілами своїх військових
Росія завдала удару по вокзалу Харкова і знищила вагони з тілами своїх військових
Повернути втрачене. Чим Україні загрожує зменшення населення?
Повернути втрачене. Чим Україні загрожує зменшення населення?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
ГоловнаЕкономікаДержава

В Офісі президента розповіли про ключовий елемент у відбудові України

Кажуть, якщо цього не зробити, інвестори до нас не прийдуть

В Офісі президента розповіли про ключовий елемент у відбудові України
Заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма
Фото: Пресслужба ОПУ

Розробка доступного механізму воєнної страховки, для інвесторів, які прийдуть в Україну після перемоги, це один з основних пріоритетів у роботі економічного блоку Офісу президента й уряду.

Про це в інтервʼю Lb.ua повідомив заступник очільника Офісу президента з економічних питань Ростислав Шурма.

"Один з основних пріоритетів зараз – розробка доступного механізму воєнної страховки. Будуєш фабрику – отримуєш доступну воєнну страховку. Не дай Боже щось сталось – компанія-інвестор поверне свої кошти. Оце ключовий елемент у відбудові країни", - сказав він.

Ростислав Шурма додав, що у владі свідомі того, що під час війни жоден системний іноземний інвестор не буде вкладати кошти в розвиток нашої економіки під час війни. Більш того, фактор наявності ворожо налаштованої РФ, може шкодити Україні й після перемоги.

"Наявність кордону з таким неадекватним сусідом (як РФ, - LB.ua) буде накладати певні складності (ризики інвестиціям, - LB.ua).

Має бути облаштована лінія оборони й наземних коридорів, і протиповітряна оборона. Я не хочу тут давати детальних коментарів, бо це військові мають робити.

Та є важливий компонент, чисто економічний. Має йти мова про страхування військових ризиків. Бо навіть попри побудовані лінії захисту, усе одно завжди буде ризик прильоту. Інструмент хеджування цього для бізнесу називається страховкою воєнних ризиків", - сказав він.

Нагадаємо, в Офісі президента продовжують наполягати на необхідності подальшої електрифікації України. Після війни хочуть розвивати "атомку", зелену енергетику і підвищувати акцизи на нафтопродукти.

При цьому впродовж найближчих місяців представники влади мають дійти згоди щодо змін, які необхідно внести в чинну податкову систему.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також