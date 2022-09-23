В Офісі президента розповіли про ключовий елемент у відбудові України

Кажуть, якщо цього не зробити, інвестори до нас не прийдуть

Розробка доступного механізму воєнної страховки, для інвесторів, які прийдуть в Україну після перемоги, це один з основних пріоритетів у роботі економічного блоку Офісу президента й уряду.

Про це в інтервʼю Lb.ua повідомив заступник очільника Офісу президента з економічних питань Ростислав Шурма.

"Один з основних пріоритетів зараз – розробка доступного механізму воєнної страховки. Будуєш фабрику – отримуєш доступну воєнну страховку. Не дай Боже щось сталось – компанія-інвестор поверне свої кошти. Оце ключовий елемент у відбудові країни", - сказав він.

Ростислав Шурма додав, що у владі свідомі того, що під час війни жоден системний іноземний інвестор не буде вкладати кошти в розвиток нашої економіки під час війни. Більш того, фактор наявності ворожо налаштованої РФ, може шкодити Україні й після перемоги.

"Наявність кордону з таким неадекватним сусідом (як РФ, - LB.ua) буде накладати певні складності (ризики інвестиціям, - LB.ua).

Має бути облаштована лінія оборони й наземних коридорів, і протиповітряна оборона. Я не хочу тут давати детальних коментарів, бо це військові мають робити.

Та є важливий компонент, чисто економічний. Має йти мова про страхування військових ризиків. Бо навіть попри побудовані лінії захисту, усе одно завжди буде ризик прильоту. Інструмент хеджування цього для бізнесу називається страховкою воєнних ризиків", - сказав він.

Нагадаємо, в Офісі президента продовжують наполягати на необхідності подальшої електрифікації України. Після війни хочуть розвивати "атомку", зелену енергетику і підвищувати акцизи на нафтопродукти.

При цьому впродовж найближчих місяців представники влади мають дійти згоди щодо змін, які необхідно внести в чинну податкову систему.