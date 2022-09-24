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Німеччина домовляється про імпорт газу з країн Перської затоки замість російського, – ЗМІ

Канцлер Німеччини здійснює поїздку країнами Аравійського півострова.

Німеччина домовляється про імпорт газу з країн Перської затоки замість російського, – ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Сьогодні у Джидді канцлер ФРН Олаф Шольц проведе переговори з питань постачання енергоносіїв з головними представниками королівської родини Саудівської Аравії, включаючи наслідного принца Мухаммеда бен Салмана.

Про це пише DW.

Зазначається, що під час дводенної поїздки канцлера супроводжує ділова делегація з провідних представників німецького бізнесу. Німеччина сподівається підписати конкретні угоди в енергетичній сфері.

 

Учора видання Reuters повідомляло про те, що німецькі компанії підпишуть контракти на закупку скрапленого природного газу у рамках візиту на Близький Схід канцлера Олафа Шольца, який розпочинається сьогодні, 24 вересня.

Нагадаємо, канцлер Німеччини вважає, що Росія може повністю припинити постачання нафти до двох німецьких заводів через трубопровід "Дружба" – так само, як вона перестала постачати до Європи газ.

 

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