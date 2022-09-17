Росія може припинити постачання нафти до Німеччини, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Росія може повністю припинити постачання нафти до двох німецьких заводів через трубопровід "Дружба" – так само, як вона перестала постачати до Європи газ.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Я з самого початку був упевнений, що не можна покладатися на те, що Росія виконає свої зобов'язання, наприклад, коли йдеться про постачання газу. Тому від кінця минулого року я думав над тим, що насправді станеться, якщо поставки газу раптом припиняться", – сказав журналістам канцлер Німеччини.
Він нагадав, що країна вже заповнила газосховища на майже 90%, розконсервувала вугільні електростанції та продовжила термін дії кількох АЕС, щоб упоратися з нестачею російського блакитного палива.
"Ми зараз готуємося до того, що така ж складна ситуація (як і у випадку постачання газу) може виникнути для двох нафтопереробних заводів у Східній Німеччині, які підключені до трубопроводу "Дружба", – додав Шольц.
За його словами, на заводах у Лойні та Шведті організовуються заходи підтримки. Зокрема на Лойні хочуть замістити поставки російської нафти польською, а для Шведта модернізують трубопровід, щоб збільшити постачання морської нафти.
16 вересня стало відомо, що уряд Німеччини передає під управління федерального регулятора німецькі дочки "Роснефти" Rosneft Deutschland і RN Refining & Marketing. Rosneft Deutschland забезпечує близько 12% нафтопереробних потужностей Німеччини, що робить її однією з найбільших нафтопереробних компаній у Німеччині.
Нагадаємо, що російські доходи від нафти й газу впали до мінімуму за 14 місяців, попри зростання цін. На ресурси викопного палива припадає понад третина російського бюджету.
Російська нафта перебуває під санкціями 3 червня набув чинності шостий санкційний пакет ЄС, в якому передбачено значне обмеження імпорту нафти з РФ.
Газового ембарго немає, хоч як Україна закликала його впровадити, але країни Європи самостійно скорочують закупівлі енергоресурсу в Росії на тлі того, як Кремль шантажує світ припиненням постачання.