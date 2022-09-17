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Росія може припинити постачання нафти до Німеччини, - Шольц

Канцлер упевнений, що не можна покладатися на те, що Росія виконає свої зобов'язання.

Росія може припинити постачання нафти до Німеччини, - Шольц
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Росія може повністю припинити постачання нафти до двох німецьких заводів через трубопровід "Дружба" – так само, як вона перестала постачати до Європи газ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я з самого початку був упевнений, що не можна покладатися на те, що Росія виконає свої зобов'язання, наприклад, коли йдеться про постачання газу. Тому від кінця минулого року я думав над тим, що насправді станеться, якщо поставки газу раптом припиняться", – сказав журналістам канцлер Німеччини.

Він нагадав, що країна вже заповнила газосховища на майже 90%, розконсервувала вугільні електростанції та продовжила термін дії кількох АЕС, щоб упоратися з нестачею російського блакитного палива.

"Ми зараз готуємося до того, що така ж складна ситуація (як і у випадку постачання газу) може виникнути для двох нафтопереробних заводів у Східній Німеччині, які підключені до трубопроводу "Дружба", – додав Шольц.

За його словами, на заводах у Лойні та Шведті організовуються заходи підтримки. Зокрема на Лойні хочуть замістити поставки російської нафти польською, а для Шведта модернізують трубопровід, щоб збільшити постачання морської нафти.

16 вересня стало відомо, що уряд Німеччини передає під управління федерального регулятора німецькі дочки "Роснефти" Rosneft Deutschland і RN Refining & Marketing. Rosneft Deutschland забезпечує близько 12% нафтопереробних потужностей Німеччини, що робить її однією з найбільших нафтопереробних компаній у Німеччині.

Нагадаємо, що російські доходи від нафти й газу впали до мінімуму за 14 місяців, попри зростання цін. На ресурси викопного палива припадає понад третина російського бюджету.

Російська нафта перебуває під санкціями  3 червня набув чинності шостий санкційний пакет ЄС, в якому передбачено значне обмеження імпорту нафти з РФ.

Газового ембарго немає, хоч як Україна закликала його впровадити, але країни Європи самостійно скорочують закупівлі енергоресурсу в Росії на тлі того, як Кремль шантажує світ припиненням постачання.

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