Росія може припинити постачання нафти до Німеччини, - Шольц

Канцлер упевнений, що не можна покладатися на те, що Росія виконає свої зобов'язання.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Росія може повністю припинити постачання нафти до двох німецьких заводів через трубопровід "Дружба" – так само, як вона перестала постачати до Європи газ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я з самого початку був упевнений, що не можна покладатися на те, що Росія виконає свої зобов'язання, наприклад, коли йдеться про постачання газу. Тому від кінця минулого року я думав над тим, що насправді станеться, якщо поставки газу раптом припиняться", – сказав журналістам канцлер Німеччини.

Він нагадав, що країна вже заповнила газосховища на майже 90%, розконсервувала вугільні електростанції та продовжила термін дії кількох АЕС, щоб упоратися з нестачею російського блакитного палива.

"Ми зараз готуємося до того, що така ж складна ситуація (як і у випадку постачання газу) може виникнути для двох нафтопереробних заводів у Східній Німеччині, які підключені до трубопроводу "Дружба", – додав Шольц.

За його словами, на заводах у Лойні та Шведті організовуються заходи підтримки. Зокрема на Лойні хочуть замістити поставки російської нафти польською, а для Шведта модернізують трубопровід, щоб збільшити постачання морської нафти.

16 вересня стало відомо, що уряд Німеччини передає під управління федерального регулятора німецькі дочки "Роснефти" Rosneft Deutschland і RN Refining & Marketing. Rosneft Deutschland забезпечує близько 12% нафтопереробних потужностей Німеччини, що робить її однією з найбільших нафтопереробних компаній у Німеччині.

Нагадаємо, що російські доходи від нафти й газу впали до мінімуму за 14 місяців, попри зростання цін. На ресурси викопного палива припадає понад третина російського бюджету.

Російська нафта перебуває під санкціями 3 червня набув чинності шостий санкційний пакет ЄС, в якому передбачено значне обмеження імпорту нафти з РФ.

Газового ембарго немає, хоч як Україна закликала його впровадити, але країни Європи самостійно скорочують закупівлі енергоресурсу в Росії на тлі того, як Кремль шантажує світ припиненням постачання.