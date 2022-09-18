Орбан у закритій промові заявив про розпад ЄС, втрату Україною територій і владу до 2060 року, - ЗМІ

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на закритій зустрічі в Кетче 10 вересня оголосив промову, в якій він заявив, що війна в Україні може тривати до 2030 року, і що Україна може втратити третину або половину своєї території. Орбан також допустив розпад Євросоюзу у наступне десятиліття.

Деталі промови опублікувало видання Szabad Európa тільки тепер, повідомляє "Європейська правда".

Зустріч у Кетче, у якій взяли участь прем'єр, члени уряду, парламентарі та митці, інтелектуали та бізнесмени з кола "Фідес", організувала партія Орбана. Багато років вона проходить у форматі повної секретності. На ній були присутні представники проурядових ЗМІ, проте жодна заява з виступу прем'єра досі не публікувалася.

Зазначається, що одним із найважливіших елементів виступу Орбана була війна в Україні. Він заявив, що ця війна може тривати до 2030 року, і Україна може втратити третину або й половину території. За його словами, війна була б локальною, "якби не втрутився Захід і зробив її глобальною".

Орбан також заявив, що через енергетичну кризу, спричинену санкціями проти РФ, до 40% європейської промисловості можуть зупинитися взимку. Восени очікуються переговори європейських лідерів про продовження пакета санкцій ще на пів року, і Орбан наголосив, до докладе зусиль, щоб не допустити цього.

Щодо майбутнього ЄС, Орбан допустив, що єврозона і навіть сам ЄС можуть розвалитися до 2030 року. Він також говорив, що до 2040 року іммігранти-мусульмани становитимуть більшість у містах Франції, а також в інших містах і столицях ЄС.

Орбан бачить "Вишеградську четвірку" потужним центром сили у ЄС. На його думку, до 2030 року держави "Вишеградської четвірки" стануть "чистими платниками" у бюджет ЄС, тому слід подумати про сенс членства в ЄС, та про те, що воно дає за таких обставин і зробити висновки.

Переходячи до власного політичного табору, Орбан розповів, що виховує нове покоління "Фідес", яке має бути здатним керувати країною після 2030 року та навіть до 2060 року.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що Орбан у своїй нещодавній промові потрапив у політичний скандал. Він висловився проти змішування європейських і неєвропейських рас, чим спричинив обурення опозиційних партій і низки європейських політиків.

Угорщина є членом НАТО, але ультраправий Орбан давно підтримує теплі стосунки з Путіним і провів п’ять годин у Москві, розмовляючи з російським президентом у лютому, незадовго до російського вторгнення.

У червні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Орбаном і запросив його відвідати Україну.

Раніше в інтерв'ю німецькому виданню Bild Зеленський розповів, що один з провідних політиків ЄС хотів отримати докази того, що «різанина в Бучі» не була інсценуванням. Це був Орбан.

У квітні Орбан запрошував Зеленського і Путіна до Будапешта для перемовин щодо закінчення війни. Після початку повномасштабного вторгнення між Україною та Угорщиною виникали декілька розбіжностей, зокрема щодо затягування перемовин стосовно нафтового ембарго. Також спікер угорського парламенту заявляв, що рішуча риторика Зеленського щодо західних лідерів та питань допомоги Україні викликана "якоюсь психічною проблемою".