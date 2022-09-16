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Німеччина бере під державний контроль дочірню компанію Роснафти включно з частками НПЗ

Це відбувається, аби забезпечити роботу нафтопереробного заводу Swedt біля польського кордону, який постачає основну частину авіаційного палива для аеропорту Берліна та бензину для транспортних засобів регіону. 

Німеччина бере під державний контроль дочірню компанію Роснафти включно з частками НПЗ
Фото: Интерфакс

Німеччина встановлює контроль над дочірньою компанією Роснафти – Rosneft Deutschland – включно з частками в нафтопереробних заводах. Це відбувається на тлі реакції уряду канцлера Олафа Шольца на енергетичну кризу, спричинену війною РФ проти України, пише Bloomberg.

Міністерство економіки повідомило, що федеральний мережевий регулятор NBetzA стане довіреною особою RN Refining & Marketing GmbH та Rosneft Deutschland GmbH, які мають 12% частки нафтопереробних потужностей ФРН, а також її частки у заводах в Шведті, Карлсруе та Вобурзі. 

Цей крок назвали "протидією загрозі безпеки енергопостачання, що насувається". 

Здорожчання газу і спроби Москви скоротити постачання до Європи вже привели до низки державних фінансових заходів і позик для енергокомпаній. Адміністрація Шольца веде переговори про поглинання трьох імпортерів газу включно з Uniper SE. 

Взяття під контроль уряду Rosneft Deutschland покликане забезпечити роботу нафтопереробного заводу Swedt біля польського кордону, який постачає основну частину авіаційного палива для аеропорту Берліна та бензину для транспортних засобів регіону. 

"Рішення супроводжується комплексним пакетом на майбутнє, який забезпечить трансформаційний поштовх для регіону та підтримає нафтопереробний завод для забезпечення постачання нафти альтернативними маршрутами постачань", – повідомили в міністерстві.

Шольц і міністр економіки Роберт Габек представлять більш детальну інформацію про план націоналізації на брифінгу.

Про можливість націоналізації Rosneft Deutschland і дочірньої компанії Газпрому писали ще в березні. Gazprom Germania керує великими газосховищами, а Rosneft Deutschland є ключовим гравцем на ринках бензину, дизельного палива та гасу. Обидві компанії були незамінними на енергетичному ринку Німеччини.

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