Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Повітряні сили розповіли, де саме збили за минулу добу чотири ворожих літаки
Повітряні сили розповіли, де саме збили за минулу добу чотири ворожих літаки
​Український наступ. Що сталося на Слобожанщині?
​Український наступ. Що сталося на Слобожанщині?
Що на Херсонщині: повзуча окупація і надія на контрнаступ та звільнення території
Що на Херсонщині: повзуча окупація і надія на контрнаступ та звільнення території
Росія випустила сім ракет по Кривому Рогу, під обстріл потрапили гідротехнічні споруди (оновлюється)
Росія випустила сім ракет по Кривому Рогу, під обстріл потрапили гідротехнічні споруди (оновлюється)
Розгром
Розгром
Затримали працівницю моргу на Донеччині, яка викрадала банківські картки у загиблих бійців
СБУ вбачає у переходах громад від УПЦ до ПЦУ "загрози для національної безпеки"
СБУ вбачає у переходах громад від УПЦ до ПЦУ "загрози для національної безпеки"
ГоловнаСуспільствоВійна

Німеччина анонсувала передачу Україні нового озброєння

Нове озброєння має закріпити успіхи України на фронті.

Німеччина анонсувала передачу Україні нового озброєння
Фото: Мілітарний

Уряд Німеччини прийняв рішення про передачу Україні, серед іншого, двох РСЗВ Mars 2 та 200 ракет до них.

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на міністерку оборони ФРН Крістіну Ламбрехт.

“Хоробра та успішно проведена українськими військами операція вимагає, засвідчує, наскільки важливим є швидке надання подальших озброєнь”, - заявила Ламбрехт. 

Міністерка додала, що навчання військових ЗСУ розпочнеться у вересні.

Крім того, Німеччина передасть ще 50 броньованих машин Dingo. Це броньовані аеромобільні озброєні колісні машини для патрулювання та розвідки.

Нагадаємо, німецький уряд за останній тиждень передав Україні ще чотири зенітні самохідні артилерійські установки Gepard.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також