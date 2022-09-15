Німеччина анонсувала передачу Україні нового озброєння

Уряд Німеччини прийняв рішення про передачу Україні, серед іншого, двох РСЗВ Mars 2 та 200 ракет до них.

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на міністерку оборони ФРН Крістіну Ламбрехт.

“Хоробра та успішно проведена українськими військами операція вимагає, засвідчує, наскільки важливим є швидке надання подальших озброєнь”, - заявила Ламбрехт.

Міністерка додала, що навчання військових ЗСУ розпочнеться у вересні.

Крім того, Німеччина передасть ще 50 броньованих машин Dingo. Це броньовані аеромобільні озброєні колісні машини для патрулювання та розвідки.

Нагадаємо, німецький уряд за останній тиждень передав Україні ще чотири зенітні самохідні артилерійські установки Gepard.