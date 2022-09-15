Є певні позитивні рішення щодо постачання Україні ЗРК NASAMS та IRIS-T, - Зеленський

Україна налаштована в цьому питанні на активну співпрацю з Францією, Італією та Німеччиною, а ось відповіді від Ізраїлю наразі не отримала.

Отримання систем протиповітряної та протиракетної оборони є пріоритетом для України.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський після зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві, йдеться на сайті глави держави.

За словами Президента, наявність сучасних систем ППО сприятиме, зокрема, поверненню українців додому з-за кордону.

"Питання – гарантувати їм безпеку. Це складне питання. Безпека – це протиповітряна оборона. Я не знаю, як це вирішити дуже швидко, але ППО і ПРО – це для нас сьогодні пріоритет", – сказав Зеленський.

Він додав, що є певні позитивні рішення щодо постачання Україні зенітних ракетних комплексів NASAMS та IRIS-T. Наша держава налаштована на активну співпрацю з Францією, Італією та Німеччиною. Наразі не отримали відповіді з цього питання від Ізраїлю.

"Ми очікуємо декілька систем IRIS-T. Поки що не отримали жодної. Так само, як від США ми очікуємо – і вдячні за підтримку цього процесу – NASAMS", – зазначив глава держави.

Він підкреслив, що "держав, які "спроможні гарантувати нам з вами закриття неба, принаймні з погляду ППО, не так багато".

Президент наголосив, що останні успіхи українських захисників на фронті (насамперед - на Харківщині) вдалося досягти завдяки тому, що Україна отримала ту допомогу, яку просила.

"Ще не всю, але отримали. Дуже важливо, щоб партнери підтримували нас тим, що нам потрібно. Всі дії на полі бою – це конкретні операції, які мають бути підкріплені конкретною зброєю. Тоді буде конкретний результат. А про сміливість і розум наших Збройних Сил не треба навіть говорити, все видно за результатами", – додав Зеленський.

Нагадаємо, глава Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок раніше заявила, що Україна отримає від Німеччини зенітно-ракетний комплекс IRIS-T у серпні-вересні.

Тим часом український посол у ФРН Андрій Мельник повідомляв, що найновіша німецька система ППО, яка здатна захистити територію розміром з Київ, надійде в Україну в жовтні.