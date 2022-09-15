Близько 5 мільйонів українців повернулися додому з ЄС – Урсула фон дер Ляєн

Через повномасштабне вторгнення Росії з України виїхала велика кількість населення, зокрема до ЄС. Втім, близько 5 мільйонів українців вже повернулись із Євросоюзу додому.

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на президентку Європейської Комісії Урсулу фон дер Ляєн.

“Понад вісім мільйонів українців з початку війни прибули до країн Європейського Союзу. Але є і хороші новини з обох сторін. Багато-багато українців уже повернулися. Тож близько п’яти мільйонів уже повернулися до України”, - повідомила голова Єврокомісії.

Вона наголосила, що ЄС хоче дати українцям, які потребують допомоги, якнайбільше підтримки. При цьому українці все ж таки хочуть повернутися додому, будувати Україну і перетворити її на процвітаючу державу.

Нагадаємо, у німецькому Лейпцигу в районі Грюнау невідомі намагалися підпалити дитячий садок, де виховуються діти-біженці з України.