Піймали ще одних псевдоволонтерів, які ввозили авто як гумдопомогу, а тоді їх продавали, - БЕБ

Від травня й до сьогодні зловмисники "пригнали" в Україну 30 транспортних засобів.

Співробітники Бюро економічної безпеки з прикордонниками викрили зловмисників, які організували схему продажу автомобілів, які ввозили в Україну під виглядом гуманітарної допомоги.

Про це йдеться на сайті БЕБ.

Від травня і до сьогодні псевдоволонтери ввезли майже три десятки автівок.

"При перетині кордону та проходженні митного контролю зловмисники надавали гарантійні листи від військових частин та громадських організацій щодо сприяння у швидкому оформленні у зв’язку крайньою потребою у даному автомобілі", - розповіли в бюро.

Ділки збували автомобілі через популярні інтернет-платформи оголошень, а також спеціально створений Telegram-канал. Також продавали машини на автостоянці біля свого офісу в Києві.

Покупцями авто були і військовослужбовці, які замість безкоштовно отримати транспортний засіб були змушені за нього платити - доларами, криптовалютою тощо. При цьому псевдоволонтери підписували фіктивні акти прийому-передачі.

У Бюро економічної безпеки повідомили, що під час обшуків у зловмисників вилучили сім автівок, а також фінансового-господарські документи, комп’ютерну техніку, печатки, мобільні телефони, чисті аркуші папери з відтисками печаток багатьох підприємств, акти прийому-передачі авто тощо.

До речі, наявні на майданчику транспортні засоби зловмисники оцінили в 1,5 млн грн. відповідно до своєї таблиці вартості. Їх вилучать для потреб Збройних Сил України.

Триває досудове розслідування у кримінальному проваджені. Зловмисникам інкримінують продаж товарів гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги з метою отримання прибутку та ухилення від сплати податків.

Нагадаємо, раніше співробітники БЕБ дослідили злочинну діяльність групи осіб, які задля власної наживи, налагодили продаж товарів воєнного призначення та подвійного використання. Також бюро передало Збройним Силам амуніцію на 5 млн грн, яку конфіскувало у зловмисників.