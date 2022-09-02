Зловмисники продавали товари воєнного призначення, які завозили в Україну під виглядом гуманітарки

За умисне ухилення від сплати 23 млн гривень податків вони сядуть за ґрати.

Співробітники БЕБ дослідили злочинну діяльність групи осіб, які задля власної наживи, налагодили продаж товарів воєнного призначення та подвійного використання.

Про це повідомляє сайт Бюро економічної безпеки України.

Зазначається, що товари зловмисники купували за кордоном за кошти, які збирали у родичів військових ЗСУ, тероборони та волонтерів. Продукцію завозили на територію України під виглядом гуманітарної допомоги. Фігуранти кримінального провадження підробляли супровідні документи, в яких зазначали, що кінцеві отримувачі таких товарів – військові частини ЗСУ, благодійні організації тощо.

Підробні документи підозрювані використовували також, щоб під час дії воєнного стану уникнути мобілізації та виїхати за межі держави.

У подальшому, замість безкоштовної передачі на потреби ЗСУ, захисна амуніція та товари подвійного призначення реалізовувалися через соціальні мережі та ще й за завищеними цінами. Загальна орієнтовна вартість реалізованих шахраями товарів становить майже 72 млн гривень.

Співробітники БЕБ з’ясували, що до злочинної діяльності, окрім згаданих осіб, були залучені деякі благодійні фонди та товариства.

За результатами санкціонованих обшуків у складських приміщеннях та помешканнях, що використовували порушники, детективи БЕБ вилучили захисні пластини, квадрокоптери, плитоноски, шоломи, розгрузки, підсумки, аптечки, прилади нічного бачення, оптичні прилади, тактичні окуляри та багато іншого.

Наразі вилучені товари, загальною орієнтовною вартістю понад 20 млн гривень передані ЗСУ та іншим підрозділам.

Протиправну схему постачання на територію України товарів військового та подвійного призначення під виглядом гуманітарної допомоги з використанням підроблених документів припинено.

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється співробітниками Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України спільно зі співробітниками Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму ДЗНД Служби безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Запобіжний захід, за оголошеною Бюро економічної безпеки України підозрою, у вигляді утримання під вартою обрано одному з підозрюваних, який є співорганізатором злочинної схеми із ввезення товарів під виглядом гуманітарної допомоги для їх продажу. Підозру повідомлено за статтями 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) та за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу України. З цих же підстав про підозру повідомлено іншому учаснику групи.

Сума умисного ухилення від сплати податків (ввізного мита та податку на додану вартість) складає 23 млн гривень.

Нагадаємо, БЕБ передало Збройним силам амуніцію на 5 млн гривень, яку конфіскувало у зловмисників. Ділки завозили товари в Україну під виглядом гуманітарної допомоги за підробленими документами.