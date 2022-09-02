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У Сумській області від обстрілів загорівся ліс

Інформація про постраждалих уточнюється. 

У Сумській області від обстрілів загорівся ліс
Дмитро Живицький
Фото: sumy.today

У Краснопільській громаді Сумської області внаслідок обстрілів почалася лісова пожежа.

Рятувальники продовжують боротьбу з вогнем, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький у Телеграм.

"Після 10 ранку росіяни відкрили вогонь по території громади зі ствольної артилерії та мінометів, усього 35 прильотів", – заявив він.

Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Нагадаємо, за вчора ворожі війська обстріляли пʼять громад Сумської області: Краснопільську, Новослобідську, Зноб-Новгородську, Есманську та Кириківську громад. Зафіксовано понад 100 "прильотів". 

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