У Сумській області від обстрілів загорівся ліс

У Краснопільській громаді Сумської області внаслідок обстрілів почалася лісова пожежа.

Рятувальники продовжують боротьбу з вогнем, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький у Телеграм.

"Після 10 ранку росіяни відкрили вогонь по території громади зі ствольної артилерії та мінометів, усього 35 прильотів", – заявив він.

Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Нагадаємо, за вчора ворожі війська обстріляли пʼять громад Сумської області: Краснопільську, Новослобідську, Зноб-Новгородську, Есманську та Кириківську громад. Зафіксовано понад 100 "прильотів".