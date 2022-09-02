Путін готує "ґрунт" для продовження агресії восени та взимку, – ISW

У ISW вважають, що Кремль прагне отримати зиск із важливості захоплення територій Донеччини, щоб підняти бойовий дух у росіян.

Заяви президента РФ під час зустрічі зі школярами в Калінінграді підтверджують його максималістські наміри щодо України та, скоріше за все, мають на меті створити інформаційні умови для подальших зусиль Росії з формування сил для агресії в осінньо-зимовий період.

Про це повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW).

Інститут зазначає, що судячи з опублікованих у ЗМІ кадрів, російські сили продовжують перекидати військові конвої на південь України через Керченський міст. Ці російські розгортання, ймовірно, потрібні задля створення умов для переглянутої операції із захоплення Донецької області. Проте, малоймовірно, що росіяни досягнуть прогресу, необхідного для захоплення області до нової оголошеної Москвою дати 15 вересня. Скоріше за все, Кремль прагне отримати зиск із важливості захоплення територій Донеччини, щоб підняти бойовий дух у росіян.

Аналітики інституту наголошують, що українці та Захід не повинні піддаватися на російські інформаційні операції, що зображують український контрнаступ у Херсонській області як такий, що майже миттєво зазнав невдачі, або зображують Україну "безпорадною маріонеткою західних господарів".

Крім того, російські війська продовжують активні спроби наступу на Донбасі. Вони завдавали наземних ударів на північний захід від Слов'янська, на південь і північний схід від Бахмута, а також на північний захід і південний захід від Донецька.

Також повідомлялось, що, за інформацією британського міністерства оборони, Шойгу був відсторонений від керівництва, а оперативні командири напряму інформують Путіна. Розвідка Великої Британії вважає, що Шойгу регулярно висміюють російські офіцери і солдати з досвідом війни.