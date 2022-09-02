У пункті пропуску "Шегині" на Львівщині прикордонники затримали ухилянтів, - МВС

Один грав в хованки (програв), інший - уявляв себе невидимим.

У пункті пропуску "Шегині", що на Львівщині, двоє чоловіків хотіли непоміченими виїхати до Польщі.

Про це повідомляє МВС.

"Один пасажир грав в хованки (програв), інший - уявляв себе невидимим. Прикордонники затримали ухилянтів", - йдеться в повідомленні.

Міністерство повідомило, що під час в’їзду на територію пункту пропуску 23-річний пасажир заховався за заднім сидінням та не надав документи для проходження контролю. Проте під час перевірки авто прикордонний наряд знайшов чоловіка.

В іншому випадку українець також заховався за сидінням. Проте, коли мікроавтобус заїхав у пункт пропуску, чоловік вийшов та попрямував в бік Польщі, оминаючи паспортний контроль.

"Прикордонники дали знати чоловікові, що він видимий", - зазначили в МВС.

Фото: МВС

Під час бесіди прикордонники з’ясували, що підстав для перетину кордону в умовах правового режиму воєнного стану чоловіки не мали.

Осіб через кордон не пропустили та притягнули до адмінвідповідальності за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП. Стосовно перевізників прикордонники Львівського загону направили повідомлення до Нацполіції, в їх діях вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Нагадаємо, напередодні біля кордону з Румунією затримали шістьох ухилянтів-"грибників". Прикордонникам довелося зробити кілька попереджувальних пострілів.