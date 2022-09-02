У війні проти України загинув медик-волонтер з Великої Британії

В Україні загинув 48-річний медик-волонтер з Великої Британії Крейґ Макінтош. Він помер під час виконання обовʼязків 24 серпня.

Про це пишуть The Guardian та BBC, посилаючись на сестру волонтера Лорну Макінтош.

"Наш брат сміливо зголосився поїхати як медик, щоб допомогти рятувати життя в цій поруйнованій війною країні", – написала Лорна.

Макінтош у юності мріяв бути військовим і проходив службу в Територіальній армії, де й отримав медичну підготовку. Після початку війни в Україні він виявив бажання допомагати. Вперше він прибув до України 24 березня, потім повернувся додому у квітні і знову поїхав на війну в серпні.

Лорна Макінтош заявила, що повернення тіла до Британії коштуватиме близько 4000 фунтів, і оголосила збір коштів. Станом на ранок 1 вересня фандрейзингова сторінка зібрала більше від необхідної суми – понад 5600 фунтів. Тіло загиблого нині перебуває в місті Лозова.

"Згідно з повідомленнями, 48-річний медик Макінтош був убитий російськими військовими під час патрулювання, коли його загін потрапив у засідку в Харківській області", – стверджують журналісти.

Офіс з закордонних справ повідомив, що надає підтримку родині.

Нагадаємо, минулого тижня в Україні загинув громадянин США. Державний департамент обставини смерті не уточнив. Кремлівські медіа з посиланням на окупантів тим часом написали про убивство росіянам американського добровольця.