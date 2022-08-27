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В Україні загинув американський громадянин

Обставини загибелі не уточнюються. 

В Україні загинув американський громадянин

В Україні загинув громадянин США. З родиною загиблого підтримують звʼязок, пише The Guardian із посиланням на заяву речника Державного департаменту.

"Ми також знову нагадуємо американським громадянам не подорожувати до України через активний збройний конфлікт та відслідковування американців російськими службами безпеки", – заявив речник. 

У повідомленні Державного департаменту обставини смерті не уточнюються. Кремлівські медіа з посиланням на окупантів тим часом написали про убивство росіянами американського військового з прізвищем Джошуа.

Нагадаємо, російські окупанти також погрожують смертною карою іноземним військовим, які добровільно приїхали захищати Україну. 

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