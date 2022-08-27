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Росія відправила до Криму ешелон з важкою технікою, – "Крим.Реалії"

Зокрема, перекидають танки і БМП. 

Росія відправила до Криму ешелон з важкою технікою, – "Крим.Реалії"
Фото: скрін Крим.Реалії

Росія відправила до окупованого Криму ешелон з важкою військової технікою. Колону помітили на залізничній станції Тамань біля вʼїзду на Керченський міст з боку РФ, пишуть "Крим.Реалії" з посиланням на очевидців. 

За їхніми словами, на залізничних платформах розташовані інженерно-саперні машини, зокрема інженерна машина розгородження ІМР-1 на базі танка Т-55. Також гаубиці – 152-мм дивізійна самохідна гаубиця 2С19 "Мста-С" та 122-мм полкова самохідна гаубиця 2С1 "Гвоздика".

Також є танки Т-72 та Т-80, бойові машини піхоти, вантажні автомобілі, зокрема і на базі ракетних тягачів.

У складі військового ешелону також були криті вагони та цистерни з паливо.

Нагадаємо, сили оборони України завдають ударів по шляхах доставлення ворожої військової техніки з Криму на материкову Україну. 

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