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Французька енергокомпанія TotalEnergies заявила про відмову від частки в російському газовому родовищі

До цього Le Monde оприлюднила дані, що конденсат з цього родовища переробляють на паливо для російських винищувачів. 

Французька енергокомпанія TotalEnergies заявила про відмову від частки в російському газовому родовищі
Фото: GP

Французька енергетична компанія TotalEnergies заявила про відмову від частки в російському газовому родовищі, яке постачає паливо для винищувачів. Про це пише The Guardian

Компанія підтвердила, що вчора підписала угоду зі своїм російським партнером "Новатек" про продаж своїх 49% Термокарстового родовища. 

Угода укладена "на умовах, що дозволять TotalEnergies повернути непогашені суми, інвестовані в родовище". 

Договір підписали наступного дня після того, як Le Monde оприлюднила розслідування про переробку природного газового конденсанту на реактивне паливо для винищувачів-бомбардувальників Росії, які задіяні у війні проти українців.

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