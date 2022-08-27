Французька енергокомпанія TotalEnergies заявила про відмову від частки в російському газовому родовищі

Французька енергетична компанія TotalEnergies заявила про відмову від частки в російському газовому родовищі, яке постачає паливо для винищувачів. Про це пише The Guardian.
Компанія підтвердила, що вчора підписала угоду зі своїм російським партнером "Новатек" про продаж своїх 49% Термокарстового родовища.
Угода укладена "на умовах, що дозволять TotalEnergies повернути непогашені суми, інвестовані в родовище".
Договір підписали наступного дня після того, як Le Monde оприлюднила розслідування про переробку природного газового конденсанту на реактивне паливо для винищувачів-бомбардувальників Росії, які задіяні у війні проти українців.