Головне за ніч. Субота, 27 серпня

Відбиті ворожі штурми, десятикратний обстріл Дніпропетровщини, вибухи в Миколаєві, війна в Тиграї.

У більшості областей ніч минула відносно спокійно, однак Харківщина, Дніпропетровщина, Луганщина і Донеччина, як і щоночі, зазнали обстрілів.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ЗСУ відбили штурмові дії та спроби наступу росіян на кількох напрямках. Сили оборони завадили намаганням ворога просунутися.

На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли наших військ із наявного озброєння у районах населених пунктів Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве та Кодема. Ударів ворожої авіації зазнали райони Зайцевого і Соледара.

Окремі підрозділи противника здійснили спробу поліпшення тактичного положення у напрямках населених пунктів Соледар, Зайцеве та Майорськ. Успіху не мали, відійшли.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 27 серпня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати РФ з 24 лютого по 27 серпня орієнтовно склали 46 500 осіб. Сили оборони за минулу добу знешкодили близько 250 окупантів.

Найбільших втрат ворог зазнав, як і раніше, на Донецькому напрямку.

Про інші втрати противника – в новині.

Від нічного обстрілу Харкова постраждали історична будівля і школа. Поранено жінку. Ворог бив по центру міста в Основʼянському та Київському районах, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"В Основ'янському районі один з осколків влучив у вікно квартири, 61-річна жінка отримала ушкодження. Госпіталізації не потребувала", – згодом написав у телеграм голова ОВА Олег Синєгубов.

Історія зведеного в 1911 році Прибуткового будинку Піотровського, пошкодженого внаслідок обстрілу, - в нашій новині.

У ніч на 27 серпня російська армія завдала удару по Запоріжжю та Запорізькому району.

Окупанти атакували об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі міста та поблизу обласного центру, повідомив голова ОВА Олександр Старух.

"Загалом зафіксовано 16 прильотів. Наразі інформація щодо постраждалих відсутня, дані уточнюються. Закликаємо не нехтувати правилами повітряної тривоги та нерозголошення інформації", – наголосив він.

Як ми повідомляли, вчора вдень від російських обстрілів Запорізької області загинули п’ятеро людей, в тому числі жінка з двома дітьми. Під завалами ще можуть лишатися люди.

За ніч на 27 серпня армія РФ обстріляла Дніпропетровську область 10 разів: тричі – Криворізький район, сім разів – Нікопольський.

У Нікопольському районі під вогнем перебували три громади. Минулося без жертв і постраждалих, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"У сам Нікополь прилетіли 7 снарядів з важкої артилерії. У місті понівечені з десяток приватних будинків, навчальний центр та лінії електропередач. Без світла залишилося майже 5 000 родин. Частину уже підключили. Аварійні бригади продовжують роботу", – заявив він.

По Криворізькому району росіяни стріляли з "ураганів" та ствольної артилерії. Є влучання в дачний масив та енергетичне підприємство. Без постраждалих.

Вранці вибухи було чути в Миколаєві, на Херсонщині бої тривають у громадах на межі з сусідніми регіонами.

Про це йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Також ворог завдав ударів по Харківській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій областях.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

Детальніше – в новині.

В Ефіопії внаслідок повітряного удару по дитячому майданчику загинули семеро людей. Федеральний уряд стверджує, що жертв серед цивільних немає, і попереджає, що атаки продовжуватимуться.

Війна в Тиграї почалася в листопаді 2020 року і охопила сусідні регіони Афар та Амхара. У листопаді тиграйські сили рушили до столиці Аддіс-Абеби, але урядовий наступ їх відкинув. У березні сторони оголосили про припинення вогню і гуманітарне перемирʼя. Конфлікт розгорівся знову цього тижня.

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