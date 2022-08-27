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Росія за вчора втратила 250 окупантів і три танки, – Генштаб ЗСУ

Поменшало у ворога і ББМ, артилерії, РСЗВ, БпЛА, авто. 

Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого по 27 серпня орієнтовно склали 46 500 осіб. Сили оборони за минулу добу знешкодили близько 250 окупантів. 

Найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку, повідомили в фейсбук Генерального штабу ЗСУ.

Усі втрати:

  • танків – 1939 (+3), 
  • бойових броньованих машин – 4254 (+3) од, 
  • артилерійських систем – 1045 (+5), 
  • РСЗВ – 274 (+2), 
  • засоби ППО – 148 (+0),
  • літаків – 234 (+0), 
  • гелікоптерів – 202 (+0), 
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 836 (+2),
  • крилаті ракети – 196 (+0),
  • кораблі/катери – 15 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3165 (+3),
  • спеціальна техніка – 99 (+0).

Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, минулої доби ворог безіспішно намагався наступати на кількох напрямках. Невдачею завершились і спроби штурмів. На Волинському і Поліському напрямках триває нарощення сил і засобів радіоелектронної розвідки. 

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