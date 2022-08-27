Росія за вчора втратила 250 окупантів і три танки, – Генштаб ЗСУ

Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого по 27 серпня орієнтовно склали 46 500 осіб. Сили оборони за минулу добу знешкодили близько 250 окупантів.
Найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку, повідомили в фейсбук Генерального штабу ЗСУ.
Усі втрати:
- танків – 1939 (+3),
- бойових броньованих машин – 4254 (+3) од,
- артилерійських систем – 1045 (+5),
- РСЗВ – 274 (+2),
- засоби ППО – 148 (+0),
- літаків – 234 (+0),
- гелікоптерів – 202 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 836 (+2),
- крилаті ракети – 196 (+0),
- кораблі/катери – 15 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3165 (+3),
- спеціальна техніка – 99 (+0).
Нагадаємо, минулої доби ворог безіспішно намагався наступати на кількох напрямках. Невдачею завершились і спроби штурмів. На Волинському і Поліському напрямках триває нарощення сил і засобів радіоелектронної розвідки.