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Ворог уночі завдав удару по Запоріжжю і області

Даних про постраждалих немає. 

Ворог уночі завдав удару по Запоріжжю і області
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У ніч на 27 серпня російська армія завдала удару по Запоріжжю та Запорізькому району. 

Окупанти атакували об’єкти інфрастуктури в Шевченківському районі міста та поблизу обласного центру, повідомив голова ОВА Олександр Старух у Телеграм.

"Загалом зафіксовано 16 прильотів. Наразі інформація щодо постраждалих відсутня, дані уточнюються. Закликаємо не нехтувати правилами повітряної тривоги та нерозголошення інформації", – наголосив він. 

Нагадаємо, вчора вдень від російських обстрілів Запорізької області загинула жінка з двома дітьми. Загибла – завідуюча культурно-масовим сектором КЗ "Центр культури та дозвілля" Кам'янської селищної ради Пологівського району Анастасія Боровик. Загалом від цього удару загинули пʼятеро людей. 

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