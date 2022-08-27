Ворог уночі завдав удару по Запоріжжю і області

Даних про постраждалих немає.

У ніч на 27 серпня російська армія завдала удару по Запоріжжю та Запорізькому району.

Окупанти атакували об’єкти інфрастуктури в Шевченківському районі міста та поблизу обласного центру, повідомив голова ОВА Олександр Старух у Телеграм.

"Загалом зафіксовано 16 прильотів. Наразі інформація щодо постраждалих відсутня, дані уточнюються. Закликаємо не нехтувати правилами повітряної тривоги та нерозголошення інформації", – наголосив він.

Нагадаємо, вчора вдень від російських обстрілів Запорізької області загинула жінка з двома дітьми. Загибла – завідуюча культурно-масовим сектором КЗ "Центр культури та дозвілля" Кам'янської селищної ради Пологівського району Анастасія Боровик. Загалом від цього удару загинули пʼятеро людей.