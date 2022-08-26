Якщо окупанти цього не зрозуміють, їх не стане.

Нашим атомникам, усім фахівцям енергетичної галузі вдається оберігати Запорізьку атомну станцію від найгіршого сценарію, який постійно провокують російські сили. Наразі станцію вдалося підімкнути до мережі, вона виробляє енергію для України.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Хочу підкреслити, що ситуація залишається дуже ризикованою, небезпечною. Будь-яке повторення вчорашніх подій, тобто будь-яке відключення станції від мережі, будь-які дії Росії, які можуть спровокувати відключення реакторів, знову поставлять станцію за крок від катастрофи. Тому так важливо, щоб місія МАГАТЕ прибула на станцію якнайшвидше й допомогла тримати АЕС під українським контролем у постійному режимі. Тому так важливо, щоб російські війська вийшли зі станції та сусідніх районів і щоб зникла загроза обстрілів самої станції чи ліній електропередачі з неї”, - розповів президент.

Він додав, що українські дипломати й наші партнери продовжують у щоденному режимі боротися за безпеку для ЗАЕС.

“І сьогодні я хочу подякувати і всім тим, хто мобілізує реакцію світу на російський радіаційний шантаж. Всім нашим атомникам – ви молодці, ви крути! Усім нашим енергетикам – ви міцні – чия професійність зараз у прямому сенсі слова рятує і Україну, і Європу, коли вони долають наслідки російського терору на станції!” - наголосив Зеленський.

Майже місяць працює експортна зернова ініціатива, і за цей час із трьох наших морських портів – Чорноморська, Одеси і Південного – експортували перший з 24 лютого мільйон тонн агропродукції. Це перемога.

Це означає на практиці, що українське зерно й сам факт того, що запрацював український напрямок постачання на світовий продовольчий ринок, дають змогу не допускати хаосу на ринку, знімають гостроту продовольчої кризи і не допускають катастрофічного дефіциту. Україна була, є й буде серед гарантів світової продовольчої безпеки.

До речі, 44 судна з українською агропродукцією вже відправлені в 15 країн світу, маємо ще 70 заявок на прибуття суден на завантаження. Мета – вийти на обсяг у 3 мільйони тонн експорту по морю щомісяця. І це надзвичайно важливо для Африки, Азії і Європи.

Важливо й те, щоб і в нашому суспільстві усвідомлювали: цей експорт не лише підтримує міжнародну суб’єктність України, а й дає робочі місця для наших громадян – це сотні тисяч робочих місць, дає доходи для українських компаній, до нашого бюджету і, що дуже важливо, дає кошти для посівної в наступному році.

“Я досі пам’ятаю радість портових працівників в Одесі, коли вони не просто дізналися, а реально побачили, що порт відновив роботу. Це справді важливий результат для України, для Чорноморського регіону й для усього світу. І я вдячний усім, хто долучився до цієї роботи, цієї ініціативи. Наголошую, що це повна відповідальність партнерів – не допускати будь-яких російських провокацій і зриву експорту”, - зазначив Володимир Зеленський.

Президент сьогодні говорив з Джиммі Феллоном – відомим американським телеведучим, актором – про варіанти того, як привернути увагу до України, як донести правду до Сполучених Штатів, до людей. Як можемо ще допомогти Україні – це було його головне питання. Питання, як перемогти в цій інформаційній війні проти брехні Російської Федерації.

Ситуація на передовій залишається без суттєвих змін цими днями. Наші воїни роблять усе можливе, щоб зменшити вогневий і логістичний потенціал окупантів. Ви всі бачите відповідні новини – про знищення баз окупантів, їхніх складів, тих переправ через річки, якими вони користуються.

“І що успішнішими ми будемо в цьому – наша розвідка, наша армія, Служба безпеки України – то швидше зможемо змінити фронтову ситуацію на нашу користь. Збройні Сили України, увесь наш народ щодня доводять російським окупантам, що в них немає й не буде шансів вберегтися на українській землі. Настане день, коли окупанти це визнають. Або їх просто не залишиться”, - підсумував очільник України.

Нагадаємо, сьогодні, 26 серпня, о 21:15 другий із зупинених вчора енергоблоків ЗАЕС під’єднано до енергомережі, триває набір потужності.