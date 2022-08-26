Залужний провів розмову зі своїм американським колегою Міллі

Сьогодні, 26 серпня, відбулася чергова телефонна розмова начальника Генштабу Валерія Залужного із Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це повідомив Головногомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

“Отримав запевнення генерала Міллі у непохитній допомозі особисто Президента Джо Байдена, обох палат парламенту та американського народу загалом”, - повідомив Залужний.

Голова Генштабу поінформував Міллі про оперативну обстановку по всій лінії фронту.

Залужний підкреслив, що російські окупанти поширюють дезінформацію щодо ситуації на Запорізькій АЕС, звинувачуючи в її обстрілах українських військових.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про можливу відставку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, і зазначив, що про кадрову ротацію мова не йде.