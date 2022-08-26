На Запоріжжі дев'ятьом правоохоронцям повідомлено про підозру у держзраді, - Офіс генпрокурора

За даними слідства, з квітня 2022 року шість представників поліції із Мелітополя та три з Токмака зрадили присязі та почали співпрацювати з окупантами.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
"Зараз вони виконують службові обов'язки, покладені на них псевдоправоохоронними органами у тимчасово окупованих містах Запорізької області. Підозрювані задіяні в патрулюванні вулиць та у проведенні обшуків за місцями мешкання колишніх їх колег", - йдеться у повідомленні.
Наразі прокурори Запорізької обласної прокуратури повідомили їм про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).
Нагадаємо, також повідомлено про підозру п'яти особам, які беруть участь у створенні окупаційних псевдоорганів на Луганщині.
Також двох експравоохоронців Харківщини підозрюють у державній зраді. Обидва почали добровільно співпрацювати з російськими окупантами і отримали посади.