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На Запоріжжі дев'ятьом правоохоронцям повідомлено про підозру у держзраді, - Офіс генпрокурора

Підозрювані задіяні у патрулюванні вулиць та проведенні обшуків у їхніх колишніх колег.

На Запоріжжі дев'ятьом правоохоронцям повідомлено про підозру у держзраді, - Офіс генпрокурора
Фото: 5.ua

За даними слідства, з квітня 2022 року шість представників поліції із Мелітополя та три з Токмака зрадили присязі та почали співпрацювати з окупантами.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Зараз вони виконують службові обов'язки, покладені на них псевдоправоохоронними органами у тимчасово окупованих містах Запорізької області. Підозрювані задіяні в патрулюванні вулиць та у проведенні обшуків за місцями мешкання колишніх їх колег", - йдеться у повідомленні.

Наразі прокурори Запорізької обласної прокуратури повідомили їм про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Нагадаємо, також повідомлено про підозру п'яти особам, які беруть участь у створенні окупаційних псевдоорганів на Луганщині.

Також двох експравоохоронців Харківщини підозрюють у державній зраді. Обидва почали добровільно співпрацювати з російськими окупантами і отримали посади.

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