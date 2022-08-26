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Над Запоріжжям спрацювала українська ППО, – Старух

Влада області закликала не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Над Запоріжжям спрацювала українська ППО, – Старух
Фото: Telegram/Запоріжжя Новини

Над Запоріжжям спрацювала ППО Збройних Сил України.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Увага‼ Без паніки! Спрацювало ПВО Збройних сил України! Бережіть себе! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" – йдеться в повідомленні Старуха на Telegram.

До цього запорізькі пабліки повідомляли про звуки вибухів.

Нагадаємо, позавчора в Київській області було чуто вибухи – це робота ППО в Черкаській області. Крім того, ворог поцілив двома ракетами у Вишгородський район Київщини.

Днями сили ППО збили чотири ракети росіян. Повітряні цілі прямували на Дніпропетровщину.

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