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На Київщині триває знешкодження вибухонебезпечних предметів

В обласній адміністрації закликали жителів не хвилюватися через звуки вибухів.

На Київщині триває знешкодження вибухонебезпечних предметів
Фото ілюстративне
Фото: ДСНС

У Київській області триває знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Влада закликала жителів не хвилюватися через звуки вибухів.

"Ситуація в області контрольована та спокійна. Будь ласка, зберігайте спокій... Вибухи контрольовані та не несуть небезпеки", – зазначили в ОВА.

В адміністрації додали, що знешкодження триватиме упродовж дня. Також закликали довіряти лише офіційним джерелам інформації, а також слідкувати за офіційними повідомленнями та сигналами тривоги.

Нагадаємо, днями у двох парках Києва виявили боєприпаси. Вибухонебезпечні предмети жителі знайшли в Дарницькому районі і на Нивках.

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