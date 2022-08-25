Вибухи у Бучанському і Вишгородському районах – ліквідація наслідків ворожих обстрілів, – Київська ОВА

Вибухи, які сьогодні чули жителі Бучанського і Вишгородського районів Київщини, пов’язані із ліквідацією наслідків нічних російських обстрілів.

Про це повідомив у Telegram голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

“Щодо вибухів, які чули жителі регіону у Бучанському та Вишгородському районах. Триває знешкодження залишків вибухонебезпечних предметів. Заходи пов'язані із ліквідацією наслідків нічних обстрілів. Тому вибухи контрольовані та не несуть загрози людям”, – йдеться у повідомленні.

Очільник ОВА нагадав про те, що важливо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, вночі 25 серпня у Вишгородському районі Київської області лунали звуки вибухів. О 7:50 стало відомо, що ворог обстріляв ракетами одну із громад Вишгородського району. Ніхто не постраждав, руйнувань немає.