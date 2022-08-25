Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін заявив про те, що 24 серпня ворожих обстрілів зазнали 58 населених пунктів України.

Про це повідомляє портал МВС.

"Вчорашнє свято Незалежності росіяни псували з маніакальною жорстокістю. По-перше, кількість обстрілів населених пунктів збільшилася. За минулу добу поліція зафіксувала обстріли 58 населених пунктів – це значно вища кількість обстрілів, ніж ми фіксуємо зазвичай", – зазначив Єнін.

Він додав, що 24 серпня російська армія також завдала ракетного удару по залізничній станції на Дніпропетровщині, внаслідок якого загинуло понад 20 людей, десятки були поранені.

Крім того, минулої доби по Україні прокотилася і хвиля фейкових "мінувань".

"Телефонні терористи "мінували" залізничні вокзали у Вінниці, Рівному, Хмельницькому. Анонімні повідомлення надходили про мінування об’єктів і у Львові, Мукачеві, Дніпрі. Всього підрозділи поліції отримали 17 таких повідомлень, в яких ішлося про замінування 118 об’єктів. Загальна кількість евакуйованих людей становила майже 3800 людей», – зазначив перший заступник глави МВС.

Єнін також поінформував, що 24 серпня сапери продовжили очищувати територію від вибухонебезпечних предметів по всіх деокупованих напрямках. Зокрема, у Київській області просунулися ще на 32 гектари.

Нагадаємо, минулої доби росіяни обстріляли 11 регіонів України. Ворожих атак зазнали Миколаїв, населені пункти Донеччини, Дніпропетровщини, Херсонської області тощо.