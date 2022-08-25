Минулої доби російська армія втратила 150 військових, п’ять танків і три гелікоптери

З 24 лютого по 25 серпня Збройні сили України ліквідували близько 45 850 російських військових. За минулу добу ворожа армія втратила близько 150 окупантів, п’ять танків, три гелікоптери й іншу військову техніку.

Про це повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.08 орієнтовно склали:

особового складу – близько 45 850 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 929 (+5) од;

бойових броньованих машин ‒ 4 245 (+2) од;

артилерійських систем – 1 037 (+1) од;

РСЗВ – 272 (+6) од;

засобів ППО – 148 (+1) од;

літаків – 234 (+0) од;

гелікоптерів – 202 (+3) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 828 (+9);

крилатих ракет – 196 (+0);

кораблів/катерів – 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 160 (+0) од;

спеціальної техніки – 99 (+0).

Нагадаємо, учора росіяни наступали на Авдіївському, Слов’янському і Бахмутському напрямках, але відійшли із втратами.