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Минулої доби російська армія втратила 150 військових, п’ять танків і три гелікоптери

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Минулої доби російська армія втратила 150 військових, п’ять танків і три гелікоптери
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

З 24 лютого по 25 серпня Збройні сили України ліквідували близько 45 850 російських військових. За минулу добу ворожа армія втратила близько 150 окупантів, п’ять танків, три гелікоптери й іншу військову техніку.

Про це повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.08 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 45 850 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 929 (+5) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 4 245 (+2) од;
  • артилерійських систем – 1 037 (+1) од;
  • РСЗВ – 272 (+6) од;
  • засобів ППО – 148 (+1) од;
  • літаків – 234 (+0) од;
  • гелікоптерів – 202 (+3) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 828 (+9);
  • крилатих ракет – 196 (+0);
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 160 (+0) од;
  • спеціальної техніки – 99 (+0).

 

Нагадаємо, учора росіяни наступали на Авдіївському, Слов’янському і Бахмутському напрямках, але відійшли із втратами.

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