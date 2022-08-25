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Унаслідок ракетного удару по Чаплиному на Дніпропетровщині загинули 25 людей, серед них – двоє дітей, – ОП

Постраждала 31 людина.

Унаслідок ракетного удару по Чаплиному на Дніпропетровщині загинули 25 людей, серед них – двоє дітей, – ОП
Фото: Анатолій Штефан

Унаслідок ракетного удару російських військ по залізничній станції Чаплине в Дніпропетровській області загинуло 25 осіб, серед них – двоє дітей.

Про це повідомили в Офісі президента.

Зазначається, що в селищі Чаплине завершилися рятувально-пошукові роботи.

"Унаслідок обстрілів житлового сектору та залізничної станції загинуло 25 осіб, з них двоє – діти. 11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, ще одна 6-річна дитина – під час пожежі в авто біля залізничної станції", – йдеться в повідомленні.

Загалом постраждала 31 людина.

Нагадаємо, ввечері 24 серпня російські війська обстріляли залізничну станцію Чаплине на Дніпропетровщині. Про це у своєму зверненні на Радбезі ООН повідомив президент України Володимир Зеленський. 

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