Сьогодні ввечері, 24 серпня, російські війська обстріляли залізничну станцію Чаплине на Дніпропетровщині.

Про це у своєму зверненні на Радбезі ООН повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Щойно, йдучи робити це звернення, я отримав інформацію про те, що російським ракетним ударом по Дніпропетровській області, по залізничній станції, прямо по вагонах на станції Чаплине, чотири пасажирські вагони горять”, - повідомив президент України.

Володимир Зеленський додав, що станом на зараз убито щонайменше 15 людей, близько 50 поранені.

Президент наголосив, що наразі на місці працюють рятувальники, але кількість загиблих може збільшитись.

Фото: Андрій Цаплієнко

Фото: Андрій Цаплієнко

Фото: Андрій Цаплієнко

Фото: Андрій Цаплієнко

Нагадаємо, сьогодні росіяни поцілили у приватний будинок на Дніпропетровщині, внаслідок чого під завалами опинилася жінка і двоє дітей. Один хлопчик 2011 року народження загинув. Жінку та ще одного хлопчика 2009 року народження вдалося врятувати.