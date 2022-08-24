Вже майже ніч, завершується наш головний день, День Незалежності України. Але наша незалежність не завершується і ніколи не завершиться. І 32-й наш День Незалежності буде, і 33-й, і всі наступні, скільки триватиме час на землі. Україна – назавжди. І щодня ставатиме тільки міцнішою. І це розуміють абсолютно всі у світі – від Радбезу ООН до всіх столиць без винятку.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Тому не відступаємо з нашого шляху, боремося, дякуємо всім, хто нас підтримує, дбаємо про нашу державу, зберігаємо нашу єдність – таку ж єдність, як сьогодні, як щодня протягом цих півроку. І жодному ворогу нас не здолати. Немає таких бомб, які можуть стерти свободу, і не буде ніколи таких ракет, які можуть зламати волю народу, що вірить у себе”, - наголосив Зеленський.

Президент повідомив, що у Чаплиному станом на цю хвилину – 22 загиблих, з них п'ятеро людей згоріли в машині, загинув підліток, йому було 11 років, російська ракета зруйнувала його будинок.

"Пошуково-рятувальні роботи на залізничній станції триватимуть. Обов'язково змусимо окупантів відповісти за все, що вони наробили. І обов'язково викинемо загарбників з нашої землі. Жодної плями цього зла не залишиться в нашій вільній Україні. Пройдемо наш шлях до перемоги! Вона буде!" - підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Росія поставила світ на межу радіаційної катастрофи. Російські військові зробили територію найбільшої атомної станції в Європі – Запорізької АЕС – зоною бойових дій.