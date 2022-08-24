Ще один безпілотник ліквідували на Черкащині бійці повітряного командування "Центр".

У Чернігівській та Сумській областях нині збили три ворожі безпілотники.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ".

"Станом на 21.00 годину в Чернігівській області сім разів (!) звучала сирена про повітряну/ракетну небезпеку. У цей період активно працювали сили та засоби протиповітряної оборони, через що мешканці могли чути вибухи. У результаті роботи ППО близько 15.30 було збито ворожий безпілотний літальний апарат. Приблизно о 17.00 був збитий ще один БПЛА. Обидві "пташки" (ймовірно, що це російські «Орлани») українські військові приземлили у Чернігівському районі за кількадесят кілометрів від обласного центру. Ще один такий же безпілотник був збитий у Шосткинському районі Сумської області", - розповіли військові.

Ще один безпілотник росіяни ліквідували на Черкащині, повідомили в повітряному командуванні "Центр".

Також російські загарбники завдали вісім ударів по прикордонних громадах обох областей.

За даними ОК "Північ", близько дев'ятої години повідомлялося про чотири вибухи у Новгород-Сіверському районі. Вогонь вівся з самохідних артилерійських установок із російського населеного пункту Случевськ.

Також було зафіксовано:

о 10.15 - ще сім вибухів з міномету 120 мм у районі Семенівської територіальної громади. Стріляли з російської Ломаковки.

об 11.40 - вісім "приходів" з міномету 120 мм у районі населеного пункту Гірськ Корюківського району.

о 16.00 - 12 вибухів в районі населеного пункту Кам’янська Слобода Новгород-Сіверського району, ймовірно - зі ствольної артилерії. У результаті обстрілу сталася пожежа лісового масиву.

північ Сумської області ворожі війська почали обстрілювати також із 09.00 години. Спершу зафіксували три "прильоти" з міномету по території Зноб-Новгородської громади.

близько 10.00 - сім вибухів з російської Некислиці у районі Бачівська Шосткинського району. Вогонь вели зі ствольної артилерії.

о 12-ій годині - п’ять вибухів знову у Зноб-Новгородській територіальній громаді, ймовірно, з міномету 82 мм.

близько 15.00 розпочався обстріл Есманської територіальної громади: три "прильоти" зі ствольної артилерії та один снаряд, який, імовірно, не здетонував. Обстріл вівся зі сторони російського Троєбортного.

За інформацією командування, про втрати серед населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, нині на Дніпропетровщині росіяни з "ураганів" обстріляли житлові квартали, загинула 11-річна дитина. Також окупаційні війська обстріляли залізничну станцію Чаплине в області. Станом на вечір було відомо про щонайменше 15 людей та близько 50 поранених.