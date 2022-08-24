Milan є основною європейською протитанковою зброєю малого радіуса дії та перебуває на озброєнні в 40 арміях світу.

Українські військові створили мобільні вогневі групи з французькими протитанковими ракетними комплексами Milan-2, повідомляє "Мілітарний".

ПТРК встановили на невелику легківку високої прохідності, щоб їздити по бездоріжжю. Вага зброї - 45 кілограмів. Така конструкція сприятиме мобільності вогневих груп, які мають швидко відпрацьовувати ціль і переміститися.

За даними видання, ПТРК MILAN - це основна європейська протитанкова зброя малого радіуса дії. Вона перебуває на озброєнні в 40 арміях світу.

Українське військо отримало вдосконалену версію зброї - Milan-2. Ефективність дії бойової частини ракети К-115 підвищили через збільшення її діаметра зі 103 до 115 мм, а також збільшення відстані підриву бойової частини від перешкоди.

Після користування ракетами ПТРК стало відомо, що вони мають додаткову вражальну дію завдяки невигорілому паливу маршового двигуна.

Надаємо, президент Франції Емманюель Макрон після саміту НАТО в Мадриді заявив про те, що його країна надасть Україні ще шість самохідних артилерійських установок Caesar.

У липні керівництво Укроборонпрому обговорило з послом Франції поглиблення співробітництва у військовій сфері.