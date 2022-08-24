"Ультрамарафон вдячності": український рятувальник пробіг 850 кілометрів за 14 днів, закликаючи українців допомагати ДСНС

24 серпня, у День незалежності України, рятувальник ДСНС Володимир Сковородка перетнув фінішну пряму проєкту «Ультрамарафону вдячності» біля пожежно-рятувальної частини міста Варшава (Польща). Нагадаємо, старт ультрамарафону відбувся 11 серпня з Михайлівської площі в Києві. Таким чином Володимир Сковородка встановив абсолютний рекорд України, пробігши 850 кілометрів за 14 днів.

«Цей проєкт став для мене не лише амбітним викликом самому собі, а й можливістю допомогти моїм колегам-рятувальникам із ДСНС зробити водойми України якомога безпечнішими. Кошти, які ми збираємо в рамках “Ультрамарафону вдячності”, підуть на закупівлю підводних дронів та іншого сучасного обладнання для розмінування. Завдяки цьому рятувальники зможуть зберегти життя багатьох українців, не ризикуючи при цьому власним здоров’ям. Сотні надскладних кілометрів пробігу вже позаду, але збір коштів продовжується! Давайте допоможемо нашим героям разом!» – говорить Володимир Сковородка.

Мета проєкту: зібрати 2 000 000 грн на закупівлю сучасного обладнання, що допоможе розміновувати водойми аварійно-рятувальному загону спеціального призначення ГУ ДСНС України м. Києва. Збір благодійних внесків триває у рамках ініціативи «Ультрамарафон для всіх» від Нової пошти на сайті: ultramarathonforall.org.

«Нова пошта пишається тим, що стала частиною ультрамарафону, завдяки якому українці можуть допомогти нашим рятувальникам і подякувати польським друзям за підтримку. Всі ці 14 днів Нова пошта супроводжувала Володимира на маршруті. Наш бренд можна було побачити на марафонських номерах бігуна, а кур’єри Нової пошти оперативно доставляли йому їжу, воду та інші необхідні речі у точках відпочинку. Аби якомога більше небайдужих людей могли долучитися до благородної справи, ми вирішили продовжити збір коштів після закінчення марафону! Заходьте на сайт “Ультрамарафону для всіх” та робіть благодійні внески, аби працівники ДСНС могли робити свою роботу без ризику для життя, а всі ми – безпечно купатися у своїх водоймах!» – говорить Олена Плахова, директорка з управління репутацією групи компаній Нова пошта.

Маршрут Володимира пролягав через 5 українських і 5 польських міст. На кожній ключовій точці до пробігу долучалися місцеві рятувальники, спортсмени, представники бігових клубів та інші небайдужі українці та поляки. На старті ультрамарафону найбільш емоційним для Володимира став відрізок маршруту через Бучу, Ірпінь, Бородянку та інші деокуповані території на Київщині. Помітивши ранера, місцевий дідусь, що продавав на трасі яблука, пригостив його безкоштовно. На маршруті до Володимира часто долучалися воїни ЗСУ, які спеціально відпрошувалися зі служби, щоб пробігти з ним кілька кілометрів. Особливо приємним вийшло знайомство героя проєкту із польськими пожежниками. Вони зустріли Володимира в повному екіпірування та на власній техніці, після чого обмінялися із ним прапорами України та Польщі у знак дружби та співпраці.

Протягом 14 днів «Ультрамарафону вдячності» підтримували популярні українські зірки та лідери думок. Серед таких: телеведучі Тімур Мірошниченко та Соломія Вітвіцька; музиканти Wellboy, alyona alyona, Оля Цибульська, TAYANNA; блогери Пес Патрон, Євген Клопотенко, Бегущая Борода, Анна Citywalks; коміки Женя Янович і Анна Гресь та інші.

«Ми раді вітати закінчення “Ультрамарафону вдячності” у столиці Польщі! Нам надзвичайно приємно бачити теплі слова подяки на адресу нашої країни від сотень українців, які вони залишали в інтернеті та які можна було прочитати на марафонських номерах Володимира під час його забігу. У найважчі моменти український та польський народи завжди готові об’єднуватися у боротьбі з ворогами. Рятувальники Польщі виражають повну солідарність українським колегам та готовність допомагати їм у спільній справі порятунку життів! Вітаю Україну із Днем незалежності та бажаю всім українцям якнайшвидшої перемоги та миру!», – говорить Головний Комендант Державної Пожежної Служби Республіки Польща, Пан Генерал-лейтенант Анджей Бартковяк.