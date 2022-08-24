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У Криму, Донецьку і деяких містах Росії кіберактивісти зламали камери зі вбудованими динаміками й увімкнули гімн України

Так привітали жителів із Днем Незалежності.

У Криму, Донецьку і деяких містах Росії кіберактивісти зламали камери зі вбудованими динаміками й увімкнули гімн України
Фото: Mika Baumeister

Хакери привітали жителів окупованих територій України, а також деяких російських міст із Днем Незалежності України.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

Кіберактивісти зламали камери зі вбудованими динаміками й увімкнули через них гімн України, а також пісню "Ой у лузі червона калина" у виконанні лідера гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка.

Композиції залунали у Криму, Донецьку, а також деяких містах РФ.

Нагадаємо, днями українські кіберактивісти зламали кримське телебачення і запустили відео з Володимиром Зеленським. Президент сказав, що російські посадовці не матимуть спокою в окупованому Криму.

До цього кіберактивісти зламали кабельну мережу в РФ і запустили "вітальний" ролик, у якому побажали "Вічну пам'ять" військово-повітряним силам Росії.

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