Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Португалії Жоау Гомешем Кравінью в межах його візиту в Україну.

Про це повідомляє пресцентр Офісу президента.

Зеленський високо оцінив те, що голова МЗС Португалії прибув до України саме в день 31-ї річниці відновлення незалежності нашої держави.

Фото: ОПУ

Під час зустрічі відбувся обмін думками щодо подальшої підтримки нашої країни з боку Португалії у зміцненні обороноздатності та посилення санкційного тиску на Росію. Зокрема, глава держави закликав запровадити візові обмеження проти громадян РФ.

Окрема увага була приділена участі Португалії у відновленні освітньої інфраструктури Житомира, а також навчальних закладів міст Ірпінь та Буча за підтримки муніципалітету португальського міста Кашкайш. У цьому контексті президент високо оцінив гуманітарну місію голови МЗС Португалії до Житомирської області.

«Ви одна з перших держав, які фактично вже долучаються до програми відновлення України. Ми вдячні за це», – наголосив Зеленський.

Міністр зі свого боку зазначив, що для нього честь бути в Україні в 31-шу річницю її незалежності та представляти свою країну.

Раніше повідомлялося, що Жуан Кравіньйо прибув з візитом до Києва.

А міністерка оборони Елена Каррейрас говорила про готовність Португалії навчати українських військових.