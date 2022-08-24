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Зеленський і очільник МЗС Португалії обговорили відновлення шкіл у Бучі

Окрема увага приділена участі Португалії у відновленні освітньої інфраструктури Житомира.

Зеленський і очільник МЗС Португалії обговорили відновлення шкіл у Бучі
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Португалії Жоау Гомешем Кравінью в межах його візиту в Україну.

Про це повідомляє пресцентр Офісу президента.

Зеленський високо оцінив те, що голова МЗС Португалії прибув до України саме в день 31-ї річниці відновлення незалежності нашої держави.

Фото: ОПУ

Під час зустрічі відбувся обмін думками щодо подальшої підтримки нашої країни з боку Португалії у зміцненні обороноздатності та посилення санкційного тиску на Росію. Зокрема, глава держави закликав запровадити візові обмеження проти громадян РФ.

Окрема увага була приділена участі Португалії у відновленні освітньої інфраструктури Житомира, а також навчальних закладів міст Ірпінь та Буча за підтримки муніципалітету португальського міста Кашкайш. У цьому контексті президент високо оцінив гуманітарну місію голови МЗС Португалії до Житомирської області.

«Ви одна з перших держав, які фактично вже долучаються до програми відновлення України. Ми вдячні за це», – наголосив Зеленський.

Міністр зі свого боку зазначив, що для нього честь бути в Україні в 31-шу річницю її незалежності та представляти свою країну.

Раніше повідомлялося, що Жуан Кравіньйо прибув з візитом до Києва.

А міністерка оборони Елена Каррейрас говорила про готовність Португалії навчати українських військових. 

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