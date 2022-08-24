“Я приношу послання солідарності та політичної, військової, фінансової та гуманітарної підтримки”.

Сьогодні, у День Незалежності, голова МЗС Португалії Жуан Кравіньйо прибув із візитом до Києва.

Про це Жуан Кравіньйо повідомив у Twitter.

"Маю честь бути в Києві в цей день, коли відзначають 31-у річницю Незалежності України, яку Росія прагнула і не змогла знищити. Я приношу послання солідарності та політичної, військової, фінансової та гуманітарної підтримки", – написав він.

MoFA @JoaoCravinho is in #Ukraine. On the day that precisely 6 months have passed since the invasion and the country celebrates the 31st anniversary of its independence, the head of 🇵🇹 diplomacy reiterates Portugal's support and cooperation to the country at war. @MFA_Ukraine pic.twitter.com/qajGXU3jZS — Negócios Estrangeiros PT (@nestrangeiro_pt) August 24, 2022

Нагадаємо, міністерка оборони Елена Каррейрас говорила про готовність Португалії навчати українських військових.