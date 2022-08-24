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Міністр закордонних справ Португалії Жуан Кравіньйо прибув до України

“Я приношу послання солідарності та політичної, військової, фінансової та гуманітарної підтримки”. 

Сьогодні, у День Незалежності, голова МЗС Португалії Жуан Кравіньйо прибув із візитом до Києва.

Про це Жуан Кравіньйо повідомив у Twitter.

"Маю честь бути в Києві в цей день, коли відзначають 31-у річницю Незалежності України, яку Росія прагнула і не змогла знищити. Я приношу послання солідарності та політичної, військової, фінансової та гуманітарної підтримки", – написав він.

Нагадаємо, міністерка оборони Елена Каррейрас говорила про готовність Португалії навчати українських військових. 

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