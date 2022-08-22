Міністри закордонних справ України та Естонії обговорили заборону в'їзду російських туристів до ЄС

Серед інших тем розмови - спеціальний трибунал для притягнення до відповідальності російського керівництва, а ще - наступний пакет санкцій Євросоюзу щодо РФ.

Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та Естонії Урмас Рейнсал провели телефонні переговори.

Про це Кулеба написав у своєму Twitter.

За словами міністра, із Рейнсалом домовилися, що туристам із РФ треба заборонити в’їзд до ЄС. Для цього співрозмовники скоординували свої наступні спільні кроки.

Також міністри обговорили спеціальний трибунал для притягнення до відповідальності російського керівництва, а ще - наступний пакет санкцій Євросоюзу щодо РФ.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Польща розглядає можливість запровадження візових обмежень для громадян Росії. А глава українського МЗС озвучив думку, що вся Європа не піде на скасування віз для росіян.

Глава представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас заявив, що ЄС розробить наступний - восьмий пакет санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну.