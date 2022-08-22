"Азов" спростував закид російської ФСБ про причетність до вбивства Дугіної

Полк назвав теракт підготовкою до "трибуналу" над азовцями в Маріуполі.

Полк "Азов" поширив заяву щодо теракту проти доньки російського пропагандиста Олександра Дугіна.

Про це йдеться на Telegram-каналі полку.

Азовці наголосили, що жінка, чиє ім'я та військове посвідчення оприлюднила ФСБ РФ у своєму звіті про розслідування смерті Дугіної, не має жодного відношення до полку і ніколи не належала до підрозділу.

"Так званий документ, яким спецслужби росії намагаються довести причетність "Азову" до підриву авто Дарини Дугіної, насправді є не більш ніж черговою "візитівкою Яроша". А сам теракт – це підготовка до "трибуналу" над азовцями. Адже таким чином росія підігріває суспільну думку своїх громадян щодо "необхідності" такого судилища", - наголосили військові.

У полку "Азов" закликали "усіх, в чиїх силах це зупинити, зробити все можливе, щоб так званого "трибуналу" не відбулося".

Нагадаємо, учора у Підмосков'ї вибухнуло авто, в якому за кермом перебувала донька путінського пропагандиста та ідеолога рашизму Олександра Дугіна - Дар'я Дугіна.

ФСБ РФ знайшло "винуватицю" - нею виявилася громадянка України Наталія Вовк, яка перебувала у Москві з дочкою. За версією російської спецслужби, жінка після вибуху авто Дугіної начебто виїхала в Естонію. Тепер Росія заявляє, що буде вимагати від цієї країни видачі "підозрюваної".