Російські окупаційні війська обстріляли громаду на Дніпропетровщині, є поранена, - ДСНС

Російські загарбники обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині. Від обстрілів постраждала жителька.
Про це повідомили в обласному управління ДСНС.
Рашисти обстріляли ОТГ з "ураганів". У результаті осколкове поранення отримала 61-річна жителька. Її госпіталізували, у потерпілої - стан середньої тяжкості.
Також в громаді від обстрілів зазнали пошкоджень дві господарчі споруди.
Нагадаємо, у ніч на 22 серпня росіяни обстріляли три райони Дніпропетровщини. Снаряди прилетіли в житлові райони. У результаті отримали поранення четверо жителів.
Учора від обстрілів Зеленодольської громади загинула жителька, семеро - поранені.