Російські окупаційні війська обстріляли громаду на Дніпропетровщині, є поранена, - ДСНС

Потерпіла - в стані середньої тяжкості, її госпіталізували.

Російські загарбники обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині. Від обстрілів постраждала жителька.

Про це повідомили в обласному управління ДСНС.

Рашисти обстріляли ОТГ з "ураганів". У результаті осколкове поранення отримала 61-річна жителька. Її госпіталізували, у потерпілої - стан середньої тяжкості.

Також в громаді від обстрілів зазнали пошкоджень дві господарчі споруди.

Нагадаємо, у ніч на 22 серпня росіяни обстріляли три райони Дніпропетровщини. Снаряди прилетіли в житлові райони. У результаті отримали поранення четверо жителів.

Учора від обстрілів Зеленодольської громади загинула жителька, семеро - поранені.