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СБУ викрила агентурну групу російського ГРУ у Запорізькій області

Її інформація використовувалась окупантами для планування і підготовки серії ракетно-артилерійських ударів по місту.

СБУ викрила агентурну групу російського ГРУ у Запорізькій області
Фото: пресцентр СБУ

В результаті багатоетапної спецоперації у Запорізькій області нейтралізовано агентурну групу Головного управління Генерального штабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ), яка збирала дані про дислокацію та переміщення Сил оборони України на півдні.

Про це повідомляє пресслужба СБУ на офіційному Telegram-каналі.

"Організатором агентурної групи була мешканка тимчасово окупованого Мелітополя, завербована російською спецслужбою для проведення підривної діяльності", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, її чоловік входить до складу окупаційного угруповання РФ і бере безпосередню участь у бойових діях проти підрозділів ЗСУ на південному фронті.

Для збору розвідданих жінка залучила свекра, який мешкав в обласному центрі. Він мав здійснювати зовнішнє спостереження за переміщенням українських військ і робити фотофіксацію об’єктів.

Отриману від родича інформацію зрадниця передавала окупантам для планування і підготовки серії ракетно-артилерійських ударів по місту.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила коригувальників, які передавали розвіддані про позиції "HIMARS" на східному фронті.

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