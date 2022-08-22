Ворог намагається ремонтувати Каховський та Антонівський мости, але ЗСУ результативно перешкоджають цьому, - Міноборони

Українські сили тримають під вогневим контролем Каховський та Антонівський мости на Херсонщині. Ворог намагається їх відремонтувати, однак ЗСУ результативно цьому перешкоджають.

Про це на брифінгу повідомила начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає кореспондент LB.ua.

"Ми продовжуємо тримати вогневий контроль над транспортними артеріями. Зокрема, на окупованій території. Бо саме через них ворог намагатиметься підтягувати певні резерви. Вчора було завдано удару по Каховському напрямку, мосту. Це складна гідротехнічна споруда. Тому робота артилерії досить філігранна та обережна. Спрямована на руйнування планів ворога використати цей об’єкт для себе. Ми коригуємо їх так звані ремонтні роботи техніки та плит, які вони намагаються роботи", - сказала вона.

Гуменюк також зазначила, що ворог також безрезультатно намагається відновити Антонівський міст.

"Бо така складна конструкція не може бути залатана просто відерцем бетону. Потребує досить суттєвого ремонтування та технологічних процесів. Саме тому ми тримаємо їх під контролем та періодично нагадуємо про свою дистанційну присутність", - підкреслила вона.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, наземне забезпечення росіян в окупованому Херсоні залежить від двох понтонних переправ.