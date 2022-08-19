ЗСУ зруйнували плани ворога полагодити Каховський міст, – ОК “Південь”

Ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України виконали на півдні понад 200 вогневих завдань.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Зокрема і з руйнуванням ворожих планів полагодити та продовжувати використовувати Каховський міст”, – йдеться у повідомленні.

Наша авіація завдала чотири удари по скупченню ворожої живої сили, озброєння та техніки в Баштанському (Миколаївщина) та Бериславському (Херсонщина) районах.

73 окупанти,

3 танки,

4 пускові установки та радіолокаційна станція до ЗРК С-300,

5 одиниць броньованої та автомобільної техніки,

склад боєприпасів.

Наразі підтверджені втрати ворога складають:

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Нагадаємо, раніше повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив, що ЗСУ завдали ударів по Новій Каховці на Херсонщині, котра тимчасово окупована російськими загарбниками.