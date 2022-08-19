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ЗСУ зруйнували плани ворога полагодити Каховський міст, – ОК “Південь”

Наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 200 вогневих завдань.

ЗСУ зруйнували плани ворога полагодити Каховський міст, – ОК “Південь”
Фото: uk.wikipedia.org

Ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України виконали на півдні понад 200 вогневих завдань.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Зокрема і з руйнуванням ворожих планів полагодити та продовжувати використовувати Каховський міст”, – йдеться у повідомленні.

Наша авіація завдала чотири удари по скупченню ворожої живої сили, озброєння та техніки в Баштанському (Миколаївщина) та Бериславському (Херсонщина) районах.

Наразі підтверджені втрати ворога складають: 

  • 73 окупанти,
  • 3 танки, 
  • 4 пускові установки та радіолокаційна станція до ЗРК С-300, 
  • 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки, 
  • склад боєприпасів. 

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Нагадаємо, раніше повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив, що ЗСУ завдали ударів по Новій Каховці на Херсонщині, котра тимчасово окупована російськими загарбниками.

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