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В тимчасово окупованій Новій Каховці лунають вибухи

Подробиць поки немає.

В тимчасово окупованій Новій Каховці лунають вибухи
Фото: Скріншот з відео

ЗСУ завдали ударів по Новій Каховці на Херсонщині, котра тимчасово окупована російськими загарбниками.

Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань

“ЗСУ в Новій Каховці знову влаштували росіянам феєричний вечір. Чекаємо на ранок і підрахунок знищених окупантів”, - повідомив Хлань.

 

Нагадаємо, у Бєлгородській області РФ, що неподалік від кордону з Україною, загорівся склад з боєприпасами

Пізніше на території військового аеродрому Бельбек в тимчасово окупованому росіянами Криму почалась пожежа, яка супроводжується гучними вибухами

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