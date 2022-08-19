Подробиць поки немає.

ЗСУ завдали ударів по Новій Каховці на Херсонщині, котра тимчасово окупована російськими загарбниками.

Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

“ЗСУ в Новій Каховці знову влаштували росіянам феєричний вечір. Чекаємо на ранок і підрахунок знищених окупантів”, - повідомив Хлань.

Нагадаємо, у Бєлгородській області РФ, що неподалік від кордону з Україною, загорівся склад з боєприпасами.

Пізніше на території військового аеродрому Бельбек в тимчасово окупованому росіянами Криму почалась пожежа, яка супроводжується гучними вибухами.