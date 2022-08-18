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За сьогодні територію Сумської області обстрілювали сім разів, - Живицький

На щастя, від обстрілів ніхто не загинув.

За сьогодні територію Сумської області обстрілювали сім разів, - Живицький
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні росіяни 7 разів обстрілювали території Білопільської, Краснопільської та Миропільської громад Сумщини. Всього було зафіксовано близько 100 прильотів.  

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. 

“Білопільська громада: ворог обстріляв громаду з території рф зі ствольної артилерії −15 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено нежилий будинок та приміщення школи.  Це було близько пів на десяту ранку. О 19.55 почався мінометний обстріл − 10 прильотів. Та о 20.00 почався артобстріл, 20 прильотів”, - повідомив Живицький.

Також о 13:50 окупанти відкрили вогонь з міномету по Краснопільській громаді, зафіксовано 7 прильотів.  

З 14:20 був обстріл з 120 мм міномету Миропільської громади − 15 прильотів. Продовжився обстріл о 17:30, внаслідок чого бууло пошкоджено цивільну інфраструктуру. 

Нагадаємо, минулої ночі російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю з тимчасово окупованої частини Запорізької області.

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