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З України експортовано 10 млн тонн зернових та олійних культур, - фон дер Ляєн

Українське продовольство рятує від голоду інші країни.

З України експортовано 10 млн тонн зернових та олійних культур, - фон дер Ляєн
Фото: Міністерство інфраструктури України у Facebook

Станом на зараз із України вдалось експортувати 10 мільйонів тонн зернових та олійних культур. 

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

“Україна – житниця світу. Ми робимо все можливе, щоб дорогоцінне зерно дісталося туди, де воно найбільше потрібно”, - написала фон дер Ляєн. 

Вона зазначила, що швидке впровадження шляхів солідарності допомогло збільшити експорт продовольства з України. 

Нагадаємо, США нададуть Світовій продовольчій програмі ООН 68 млн доларів для закупівлі пшениці в Україні та відправлення її до країн, найбільш уразливих з погляду продовольчої безпеки.

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