З України експортовано 10 млн тонн зернових та олійних культур, - фон дер Ляєн

Українське продовольство рятує від голоду інші країни.

Станом на зараз із України вдалось експортувати 10 мільйонів тонн зернових та олійних культур.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

“Україна – житниця світу. Ми робимо все можливе, щоб дорогоцінне зерно дісталося туди, де воно найбільше потрібно”, - написала фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що швидке впровадження шляхів солідарності допомогло збільшити експорт продовольства з України.

🇺🇦 10 million tons of cereals and oilseeds have now been transported out of Ukraine.



The fast implementation of our Solidarity Lanes has helped boost these exports.



Ukraine is the granary of the world. We are doing all we can to get precious grain to where it is most needed. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 18, 2022

Нагадаємо, США нададуть Світовій продовольчій програмі ООН 68 млн доларів для закупівлі пшениці в Україні та відправлення її до країн, найбільш уразливих з погляду продовольчої безпеки.