​США куплять пшеницю в України на $68 млн для пом'якшення світової продовольчої кризи, - Блінкен

Кошти будуть виділені в рамках Світової продовольчої програми ООН.

Сполучені Штати Америки нададуть Світовій продовольчій програмі ООН $68 млн для закупівлі пшениці в Україні та відправлення її до країн, найбільш уразливих з погляду продовольчої безпеки.

Про це повідомив Держсекретар США Ентоні Блінкен.

"США внесуть $68 млн у Світову продовольчу програму на закупівлю української пшениці для вирішення гострої світової продовольчої кризи. Ми прагнемо підтримувати глобальну продовольчу безпеку для найбільш уразливих верств населення і закликаємо всі країни наслідувати їх приклад", - написав Блінкен.

The United States will contribute $68 million to the World Food Program to buy Ukrainian wheat to address the world’s pressing food crisis. We’re committed to supporting global food security for the most vulnerable and call on all countries to follow suit. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 17, 2022

Нагадаємо, 28 червня Кабінет міністрів України схвалив проєкт угоди із СПП ООН про відновлення роботи її офісу в країні. Це дозволить організації, зокрема, закуповувати продукцію АПК в українських компаній для виконання міжнародних гуманітарних програм.

Участь СПП передбачається у закупівлях сільськогосподарських та продовольчих товарів в українських компаній для потреб міжнародних гуманітарних проєктів ООН.

Наразі в Україні вже зібрано 20,8 млн тонн зерна нового врожаю.