Росія завдала ракетного удару по Житомирщині (оновлено)
Росія завдала ракетного удару по Житомирщині (оновлено)
Оприлюднено фото наслідків вчорашнього обстрілу Харкова окупантами
Оприлюднено фото наслідків вчорашнього обстрілу Харкова окупантами
Росія збільшила діяльність авіації на аеродромі "Бельбек" поблизу Севастополя
Росія збільшила діяльність авіації на аеродромі "Бельбек" поблизу Севастополя
У Донецькій області загинула російська пропагандистка
У Донецькій області загинула російська пропагандистка
У Криму заявили про нові вибухи: біля авіабази у Гвардійському
У Криму заявили про нові вибухи: біля авіабази у Гвардійському
У Джанкойському районі Криму пролунали вибухи (оновлено)
У Джанкойському районі Криму пролунали вибухи (оновлено)
Путін планував захопити більшість території України, окрім невеликої західної частини, – Washington Post
Путін планував захопити більшість території України, окрім невеликої західної частини, – Washington Post
"Шахтар" потрапив до третього кошика жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів
"Шахтар" потрапив до третього кошика жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів
ООН може підтримати місію МАГАТЕ на ЗАЕС, але Росія висунула вимоги не їхати через Київ
ООН може підтримати місію МАГАТЕ на ЗАЕС, але Росія висунула вимоги не їхати через Київ
ГоловнаСвіт

​США куплять пшеницю в України на $68 млн для пом'якшення світової продовольчої кризи, - Блінкен

Кошти будуть виділені в рамках Світової продовольчої програми ООН.

​США куплять пшеницю в України на $68 млн для пом'якшення світової продовольчої кризи, - Блінкен
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати Америки нададуть Світовій продовольчій програмі ООН $68 млн для закупівлі пшениці в Україні та  відправлення її до країн, найбільш уразливих з погляду продовольчої безпеки.

Про це повідомив Держсекретар США Ентоні Блінкен.

"США внесуть $68 млн у Світову продовольчу програму на закупівлю української пшениці для вирішення гострої світової продовольчої кризи. Ми прагнемо підтримувати глобальну продовольчу безпеку для найбільш уразливих верств населення і закликаємо всі країни наслідувати їх приклад", - написав Блінкен.

Нагадаємо, 28 червня Кабінет міністрів України схвалив проєкт угоди із СПП ООН про відновлення роботи її офісу в країні. Це дозволить організації, зокрема, закуповувати продукцію АПК в українських компаній для виконання міжнародних гуманітарних програм.

Участь СПП передбачається у закупівлях сільськогосподарських та продовольчих товарів в українських компаній для потреб міжнародних гуманітарних проєктів ООН.

Наразі в Україні вже зібрано 20,8 млн тонн зерна нового врожаю.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також