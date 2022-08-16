Перша леді США Джилл Байден захворіла на COVID-19

Перша леді США Джилл Байден на словацько-українському прикордонному переході у м Вишнє Німецьке, 8 травня 2022 року

Сьогодні, 16 серпня, перша леді США Джилл Байден отримала позитивний тест на COVID-19.

Про це повідомляє Politico.

Джилл Байден інфікувалась вірусом через тиждень після одужання президента Джо Байдена.

Зазначається, що ще вчора вона мала негативний результат аналізу, але через прояви простудного захворювання знову перевірилась. Тест ПЛР показав інфікування.

Її представниця уточнила, що Джилл Байден двічі вакцинована й отримала дві бустерні дози вакцини, тому в неї лише легкі симптоми хвороби.

Нагадаємо, 7 серпня президент США Джо Байден отримав другий негативний тест на COVID-19, що офіційно означає його повне одужання від коронавірусної хвороби.