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Перше судно із "зернового коридору" почали розвантажувати в порту Сирії, - Reuters

Спершу вантаж прямував до Лівану, та покупець відмовився від постачання.

Перше судно із "зернового коридору" почали розвантажувати в порту Сирії, - Reuters
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Перше судно з українським зерном почали розвантажувати у сирійському портовому місті Тартус, повідомляє Reuters.

Корабель Razoni під прапором Сьєрра-Леоне відбув з Одеси два тижні тому. Сьогодні судно пришвартувалося в порту Тартуса. Тут почали розвантажувати частину кукурудзи.

Razoni мав прибути до Лівану, де через економічну кризу майже половина населення зіткнулася з відсутністю продовольства. Та початковий покупець відмовився від продукції

Тоді судно відпливло до Туреччини, пришвартувалося 11 серпня в Мерсіні і вивантажило там частину вантажу.

Нагадаємо, раніше посол України в Лівані Ігор Осташ заявляв про те, що крадене українське зерно перевозять 87 суден. Серед них були здебільшого ліванські та російські.

Нині судно із 23 тисячами тонн зерна для Африки залишило порт "Південний".

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