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У Пакистані в аварії з автобусом і нафтовою цистерною загинули 20 людей. ДТП трапилася біля центрального міста Мултан, пише Reuters.

Унаслідок зіткнення машин відбулася пожежа – вогонь охопив і цистерну, і автобус.

"Три автобуси мчалися. Один із низ врізався в нафтову цистерну", – повідомив представник поліції Імран Шаукат.

Ідентифікувати цистерну, аби визначити, якій вона компанії належить, неможливо. Водій цистерни втік із місця події.

За даними рятувальників, автобус прямував до портового міста Карачі. Оператором рейсу була автобусна компанія Daewoo.

Співробітник цієї компанії підтвердив, що їхній автобус потрапив в аварію, і що загинув водій.

"Шестеро пасажирів вижили", – цитує рятувальника канал Dunya TV.

Reuters зазначає, що смертельні ДТП розповсюджені в Пакистані через перевищення швидкості та погану дорожню інфраструктуру.